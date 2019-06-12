OMICIDIO AD AVOLA, GIOVANE UCCISO A COLPI DI PISTOLA NELLA NOTTE

È stato trovato morto in strada Andrea Pace, 25 anni, ucciso questa notte in pieno centro ad Avola, con colpi d'arma da fuoco.I carabinieri hanno ricevuto una segnalazione intorno alle 2.30.I militari...

È stato trovato morto in strada Andrea Pace, 25 anni, ucciso questa notte in pieno centro ad Avola, con colpi d'arma da fuoco.

I carabinieri hanno ricevuto una segnalazione intorno alle 2.30.

I militari si sono recati sul posto e hanno trovato il giovane riverso per terra. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma per lui non c’è stato niente da fare.

Le indagini, coordinate dalla procura di Siracusa, sono condotte dai carabinieri.

Il corpo del giovane è stato poi trasferito all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove verrà effettuata l'autopsia.

Intanto gli investigatori indagano a 360 gradi non escludendo nessuna pista.