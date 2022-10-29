OMICIDIO ASSAGO, CARREFOUR RITIRA I COLTELLI DAGLI SCAFFALI DI TUTTI I SUOI SUPERMERCATI IN ITALIA: «RISCHIO EMULAZIONE»

Scelta drastica della catena di supermercati Carrefour, che dopo le tragiche vicende del 27 ottobre ha deciso di ritirare dal proprio mercato tutti i modelli di coltelli. Una decisione forte e che sop...

Scelta drastica della catena di supermercati Carrefour, che dopo le tragiche vicende del 27 ottobre ha deciso di ritirare dal proprio mercato tutti i modelli di coltelli. Una decisione forte e che soprattutto già sta generando numerosi meme su web, nonostante parliamo di una tragedia che ha portato alla morte di un uomo, il ferimento di due inservienti e altri quattro clienti, tra cui il giocatore spagnolo del’AC Monza Pablo Marì.

Una decisione immediata per la nota catena di ipermercati, che ha deciso d’imporre la rimozione dei coltelli dai propri listini di mercato su tutto il suolo nazionale. Come fanno comprendere dalla dirigenza del marchio, questa è una scelta fatta solo con l’obiettivo di evitare tragici fatti, come quello al centro commerciale di Assago, all’interno dei propri punti vendita.

Una decisione arrivata anche su indirizzo della Procura dopo il brutale accoltellamento di ieri, in una scelta politica dell’azienda utile a non far commettere analoghi gesti per semplice emulazione.

Infatti, vedendo il caso specifico del 27 ottobre 2022, l’uomo che ha compiuto l’insano gesto, arrivando a uccidere un cassiere boliviano del supermercato, è riuscito a impossessarsi di un coltello, con cui ha successivamente compiuto la carneficina, con grande facilità. Una situazione che dovrà essere risolta all’interno dei punti vendita del Carrefour, magari anche creando un precedente per un’iniziativa intrapresa anche da differenti catene di supermercati attivi in Italia.

I vertici del supermercato dov’è avvenuto l’omicidio, pensano nuove soluzioni per la vendita dei coltelli o utensili che possono creare emergenze sul piano dell’incolumità personale. Anzitutto, non dovranno stare alla portata di tutti, magari spostati sugli scaffali in alto dove non siano più liberamente afferrabili. Poi, tali oggetti vedranno dei vincoli da rimuovere per essere utilizzati, come potranno essere un cordino, una molla o una catenella.

FONTE