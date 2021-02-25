OMICIDIO DEL PATERNESE GAETANO PARISI: ASSASSINO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato biancavillese di 46 anni FALLICA Salvatore perché destinatario di misura cautelare in carcere emessa in data 24.2.2021 dalla Corte di Assise di Appello...

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato biancavillese di 46 anni FALLICA Salvatore perché destinatario di misura cautelare in carcere emessa in data 24.2.2021 dalla Corte di Assise di Appello di Catania Terza Sezione, che ha confermato la sentenza di primo grado alla pena dell’ergastolo, per il reato di omicidio premeditato con armi, in concorso con l’imputato deceduto L. G.

L’arrestato, è ritenuto responsabile dell’omicidio di una guardia campestre paternese, avvenuto il 14 aprile 2003 in contrada Rinazze, agro Biancavilla.

La vittima, mentre viaggiava a bordo della sua Fiat 500, veniva speronata da una Fiat Uno, poco prima rubata e attinta mortalmente da numerosi colpi da fuoco esplosi a breve distanza, in pieno stile mafioso.

FALLICA Salvatore, appartenente alla famiglia mafiosa dei Toscano-Tomaselli operante in quel territorio, nella serata di ieri, è stato rintracciato presso la sua attività lavorativa dai poliziotti della Sezione Criminalità Organizzata – Squadra Catturandi unitamente a personale del Commissariato di Adrano che lo hanno condotto nei propri Uffici per gli adempimenti di rito.

Espletate le formalità, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Palermo.