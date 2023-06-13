OMICIDIO DELLA PICCOLA ELENA , INIZIATO IL PROCESSO ALLA MADRE

E' cominciato a Catania, con la costituzione delle parti e le prime eccezioni procedurali, il processo a Martina Patti, la 24enne rea confessa dell'omicidio della figlia Elena, di quasi 5 anni, uccisa...

E' cominciato a Catania, con la costituzione delle parti e le prime eccezioni procedurali, il processo a Martina Patti, la 24enne rea confessa dell'omicidio della figlia Elena, di quasi 5 anni, uccisa con un'arma da taglio nel giugno 2022 e seppellita in un campo vicino casa, a Mascalucia.

Il procedimento si celebra davanti alla prima Corte d'assise, presieduta da Sebastiano Mignemi, che ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare, ed è stata aggiornata al prossimo 23 giugno.

La Procura le contesta i reati di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. I nonni paterni e il padre della piccola vittima si sono costituti parte civile con l'avvocato Barbara Ronsivalle. L'imputata è assistita dal penalista Gabriele Celesti.

Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Catania sono state coordinate dal procuratore Carmelo Zuccaro, dall'aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Assunta Musella. La donna avrebbe ucciso la piccola nel luogo del ritrovamento, un campo abbandonato vicino casa e poi avrebbe finto il sequestro della bambina all'uscita dall'asilo.

Martina Patti ha confessato il delitto, ma non ha spiegato il movente. Una delle piste battute dai carabinieri del comando provinciale di Catania è stata la gelosia nei confronti dell'ex compagno e padre di Elena, Alessandro Del Pozzo, 24 anni. La scintilla potrebbe essere stata la sera trascorsa da Elena con i nonni paterni e la felicita' dimostrata dalla bambina nel frequentare la nuova compagna del padre. La sera prima di essere uccisa, la bambina ha dormito dai nonni. La mattina dopo la zia l'ha accompagnata all'asilo e la madre è andata a riprenderla ed è tornata a casa, a Mascalucia.

Successivamente Martina Patti è uscita nuovamente con l'auto, per creare un diversivo, quindi è ritornata nell'abitazione. E' in quel lasso di tempo che sarebbe stato commesso il delitto. Poi ha fatto scattare la messa in scena: ha avvisato per telefono del falso sequestro i genitori e il padre di Elena, è tornata a casa e dopo, accompagnata dalla madre e dal padre, è andata dai carabinieri a denunciare il falso rapimento. (ANSA).

