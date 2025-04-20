OMICIDIO NEL SIRACUSANO: UN 16ENNE MUORE ACCOLTELLATO DURANTE UNA RISSA, ARRESTATO IL SUO AGGRESSORE DI 21 ANNI

Nicolas Lucifora, un giovane di 17 anni, ha perso la vita la scorsa notte a Francofonte, nel Siracusano, al termine di una violenta lite che ha sconvolto la movida locale. Il dramma si è consumato in...

Nicolas Lucifora, un giovane di 17 anni, ha perso la vita la scorsa notte a Francofonte, nel Siracusano, al termine di una violenta lite che ha sconvolto la movida locale. Il dramma si è consumato in via Nastro Azzurro, la strada nota come la “via dei pub”, cuore pulsante della vita notturna della città.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la vittima avrebbe avuto un diverbio con un altro giovane, un 21enne, che ora è tra i sospettati dell'omicidio.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Augusta, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa. Le prime ipotesi non escludono che l’abuso di alcolici possa aver avuto un ruolo nell'escalation della lite, alterando lo stato psicofisico di entrambi i giovani.

Durante il violento scontro, il 21enne avrebbe estratto un coltello e, in un momento di furia, si è scagliato contro il 17enne, che è crollato a terra dopo essere stato colpito.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, per Nicolas non c’è stato nulla da fare. La vittima ha perso moltissimo sangue, e, secondo gli esperti, è probabile che uno o più colpi abbiano danneggiato organi vitali. Sarà solo l’autopsia, che verrà eseguita dal medico legale, a fornire una conferma definitiva.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, mentre gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire la dinamica dell’accaduto e fare luce su quanto accaduto in quella tragica notte.

