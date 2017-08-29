OMICIDIO PALAGONIA: LE IMMAGINI DEL KILLER VIDEO-FOTO I CARABINIERI CHIEDONO LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI
Acquisite alcune immagini dell’omicidio Calcagno e i Carabinieri chiedono l’amicizia collaborazione dei cittadini.Il 23 agosto, a Palagonia, un individuo, armato di pistola, ha esploso alcuni colpi d’...
Acquisite alcune immagini dell’omicidio Calcagno e i Carabinieri chiedono l’amicizia collaborazione dei cittadini.
Il 23 agosto, a Palagonia, un individuo, armato di pistola, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di Francesco Calcagno, 58enne,ferendolo mortalmente.
Nell’ambito dell’attività investigativa relativa all’omicidio sono state acquisite alcune immagini video che ritraggono l’autore dell’efferato delitto durante l’uccisione
Per questo motivo, d’intesa con la Procura della Repubblica di Caltagirone, al fine di poter concorrere all’identificazione dell’autore del delitto si diffondono alcuni fotogrammi e video che ritraggono il killer in azione.
Chi avesse informazioni può contattare gli investigatori (anche in forma anonima) ai seguenti numeri: 095-2509227 - 331-3767225.
https://youtu.be/0LQ1--X7mq4