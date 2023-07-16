ONDATA CALORE. MINISTERO DELLA SALUTE: “ATTENERSI ALLE REGOLE PER PROTEGGERSI DAL CALDO”. ECCO I 10 CONSIGLI PER EVITARE CONSEGUENZE ALLA SALUTE

Con una nota diffusa questa mattina il Ministero della Salute, in relazione alle temperature elevate di questi giorni, raccomanda ai cittadini di attenersi alle regole per proteggersi dal caldo consul...

Con una nota diffusa questa mattina il Ministero della Salute, in relazione alle temperature elevate di questi giorni, raccomanda ai cittadini di attenersi alle regole per proteggersi dal caldo consultabili sul portale istituzionale e attraverso i canali social.

10 semplici consigli utili a evitare conseguenze per la salute dell’ondata di calore.

Si raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde. È importante inoltre aiutare a proteggersi le persone più fragili e facilmente a rischio.

È comunque indispensabile rivolgersi al proprio medico di famiglia in caso di necessità, se si è affetti da malattie croniche o si stanno seguendo delle cure. Anche gli animali domestici vanno protetti dal caldo con semplici accortezze.

Si ricorda che ogni giorno sono disponibili sul sito del ministero i bollettini caldo con i relativi livelli di rischio.

“Proteggiti dal caldo”, seguendo i consigli del Ministero della Salute: