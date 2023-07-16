95047

ONDATA DI CALDO, ALLE PENDICI DELL'ETNA LA TEMPERATURA SUPERFICIALE HA SUPERATO I 47 GRADI CENTIGRADI

16 luglio 2023 19:31
L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia (e che per giovedì ha fatto scattare il "bollino rosso" in 10 città), si è vista anche dallo Spazio. L'Agenzia spaziale europea ha infatti condiviso un'animazione che mostra la mappa dell'incremento repentino delle temperature del suolo nel nostro Paese. Realizzata utilizzando i dati degli strumenti della missione "Sentinel-3" del programma "Copernicus", la mappa evidenzia come il 10 luglio in Sicilia e in Puglia la temperatura del suolo abbia raggiunto e sorpassato i 47 gradi.

L'Agenzia spaziale europea spiega che quella rilevata dagli strumenti satellitari non è la temperatura dell'aria, alla quale si fa riferimento normalmente nelle previsioni meteo (e quella che viene rilevata dai termometri ambientali).

"Vale la pena di notare - chiarisce l'Esa nella nota che accompagna la mappa del caldo in Italia il 9 e il 10 luglio) la differenza tra la temperatura dell'aria e la temperatura della superficie terrestre. La temperatura dell'aria, indicata nelle nostre previsioni meteorologiche giornaliere, è una misura di quanto è calda l'aria al di sopra del suolo. La temperatura della superficie terrestre invece è una misura di quanto calda è effettivamente la superficie terrestre al tatto".

E nell'animazione si vede in modo impressionante l'incremento della temperatura al suolo tra i 9 e il 10 luglio: nel secondo giorno dell'analisi il nostro Paese diventa improvvisamente molto più "rosso". E, scrive l'Esa, dalle analisi delle immagini risulta che "alle pendici dell'Etna e in Puglia la temperatura superficiale ha superato i 47 gradi centigradi".

