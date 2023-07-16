ONDATA DI CALDO, ALLE PENDICI DELL'ETNA LA TEMPERATURA SUPERFICIALE HA SUPERATO I 47 GRADI CENTIGRADI

L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia (e che per giovedì ha fatto scattare il "bollino rosso" in 10 città), si è vista anche dallo Spazio. L'Agenzia spaziale europea ha infatti condiviso un'anim...

L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia (e che per giovedì ha fatto scattare il "bollino rosso" in 10 città), si è vista anche dallo Spazio. L'Agenzia spaziale europea ha infatti condiviso un'animazione che mostra la mappa dell'incremento repentino delle temperature del suolo nel nostro Paese. Realizzata utilizzando i dati degli strumenti della missione "Sentinel-3" del programma "Copernicus", la mappa evidenzia come il 10 luglio in Sicilia e in Puglia la temperatura del suolo abbia raggiunto e sorpassato i 47 gradi.

L'Agenzia spaziale europea spiega che quella rilevata dagli strumenti satellitari non è la temperatura dell'aria, alla quale si fa riferimento normalmente nelle previsioni meteo (e quella che viene rilevata dai termometri ambientali).

"Vale la pena di notare - chiarisce l'Esa nella nota che accompagna la mappa del caldo in Italia il 9 e il 10 luglio) la differenza tra la temperatura dell'aria e la temperatura della superficie terrestre. La temperatura dell'aria, indicata nelle nostre previsioni meteorologiche giornaliere, è una misura di quanto è calda l'aria al di sopra del suolo. La temperatura della superficie terrestre invece è una misura di quanto calda è effettivamente la superficie terrestre al tatto".

E nell'animazione si vede in modo impressionante l'incremento della temperatura al suolo tra i 9 e il 10 luglio: nel secondo giorno dell'analisi il nostro Paese diventa improvvisamente molto più "rosso". E, scrive l'Esa, dalle analisi delle immagini risulta che "alle pendici dell'Etna e in Puglia la temperatura superficiale ha superato i 47 gradi centigradi".