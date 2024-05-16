ONDATA DI CALDO E SABBIA IN ARRIVO IN SICILIA, TEMPERATURE OLTRE I 38 GRADI

Attesa al sud la prima fiammata rovente che fa prevedere ai meteorologi anche 38 gradi all’ombra in Sicilia. Il giorno clou sarà venerdì.Questa la tendenza dei prossimi giorni secondo le previsioni d...

Attesa al sud la prima fiammata rovente che fa prevedere ai meteorologi anche 38 gradi all’ombra in Sicilia. Il giorno clou sarà venerdì.

Questa la tendenza dei prossimi giorni secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’.

Ancora una volta, invece, l’Italia spaccata in 2 vedrà il centro-sud alle prese con sole e caldo estivo con punte fino a 35°C al sud. Venerdì 17 il tempo è previsto in deciso miglioramento anche al nord e si prevedono solo rovesci su Alpi e Prealpi. Il caldo, invece, aumenterà sempre di più in Sicilia con ben 38°C all’ombra a maggio.

Già nel weekend ci saranno però alcune novità: ci sarà un aumento del pulviscolo sahariano nell’aria (la cosiddetta “sabbia del deserto”) con cieli più lattiginosi e anche delle piogge rosse o ocra sulle regioni del centro-sud nella giornata di domenica, Sicilia compresa.

Per quanto riguarda il nord vivremo una tregua, in quanto da lunedì sono previste nuove piogge atlantiche.

Nel dettaglio:

Giovedì 16. Al nord: rischio temporali con grandine. Al centro: sole a tratti velato e caldo estivo, locali rovesci non esclusi sull’alta Toscana. Al sud: sole a tratti velato e caldo estivo.

Venerdì 17. Al nord: miglioramento, rovesci solo sulle Alpi. Al centro: bel tempo prevalente, caldo.. Al sud: soleggiato e caldo. Tendenza: sabato e domenica con altri rovesci sparsi.