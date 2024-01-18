ONDATA DI CALDO ECCEZIONALE IN ITALIA: TEMPERATURE RECORD IN SICILIA, 25°C A SIRACUSA, 23,5° A PATERNÒ

Il 18 gennaio 2024 sarà ricordato come un giorno eccezionale per le temperature straordinariamente elevate che hanno interessato l'intera Italia, in particolare nella splendida regione siciliana. Il c...

Il 18 gennaio 2024 sarà ricordato come un giorno eccezionale per le temperature straordinariamente elevate che hanno interessato l'intera Italia, in particolare nella splendida regione siciliana.

Il caldo ha raggiunto livelli senza precedenti, con molte località siciliane ben oltre i +20°C. Siracusa ha addirittura toccato un picco massimo di +25,3°C, mentre Paternò ha registrato una temperatura massima di 23,5 gradi, cifre che sfidano le aspettative per un mese di gennaio.

Tuttavia, il caldo eccessivo sembra avere i giorni contati, poiché si prevede un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche nel corso del weekend. Un fronte in arrivo porterà un peggioramento del tempo, con piogge abbondanti e rovesci, anche temporaleschi, che si intensificheranno sulle aree settentrionali della Sicilia, estendendosi verso quelle ioniche.

Il sabato segnerà l'inizio di questo cambiamento climatico, con piogge che coinvolgeranno diverse zone della regione. La provincia di Palermo vedrà alcuni rovesci, mentre fenomeni localmente temporaleschi sono attesi su quella di Messina. Entro sera, le piogge raggiungeranno la zona di Catania, mentre Agrigento rimarrà relativamente asciutta, con solo un temporaneo aumento della nuvolosità nella serata.

La domenica vedrà il fronte attardarsi sul versante ionico della Sicilia, con ulteriori piogge previste tra Messinese orientale, Catanese, Siracusano e Ragusano. Sull'Etna, la neve tornerà ad imbiancare le cime oltre i 1700 metri. L'arrivo dell'aria fredda determinerà un sensibile abbassamento delle temperature, con valori minimi intorno a 5/8°C sulla costa e possibilità di locali gelate notturne nelle zone dell'entroterra. Le massime non supereranno gli 11/13°C.

In conclusione, dopo il caldo eccezionale, la Sicilia si prepara a un cambio repentino delle condizioni meteorologiche, con il ritorno delle piogge e una marcata diminuzione delle temperature.