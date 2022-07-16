ONDATA DI CALDO IN SPAGNA, 84 MORTI IN 3 GIORNI E DECINE DI INCENDI
È salito ad almeno 84 il bilancio delle morti attribuibili a eccesso di temperature in Spagna nei primi tre giorni da quando è iniziata l'ondata di caldo in corso (domenica scorsa).
Lo segnalano i media iberici in base ai dati dell'Istituto Carlos III di Madrid.
Da domenica scorsa si sono registrate temperature superiori ai 40 gradi in diverse parti del Paese, secondo l'Agenzia statale di Meteorologia. Il record sinora riportato è stato toccato ad Almonte (Huelva) due giorni fa, con una massima di 45.7 gradi. L'ondata di caldo non terminerà almeno fino a lunedì 18 luglio.