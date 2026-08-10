🔴 ONDATA DI CALORE, ALLERTA ROSSA CONTINUA A CATANIA: CALDO INTENSO ANCHE L’11 E IL 12 AGOSTO
Temperature percepite fino a 39 gradi: il bollettino del Ministero della Salute conferma il massimo livello di allerta
Il caldo intenso continua a Catania e l’allerta resta rossa anche nei prossimi giorni. Il bollettino del Ministero della Salute conferma infatti l’allerta rossa per martedì 11 e mercoledì 12 agosto 2026, con condizioni di ondata di calore.
La situazione rimane quindi particolarmente calda sul territorio catanese, dopo il livello rosso già previsto per la giornata di oggi. Anche nelle prossime 48 ore le temperature continueranno a mantenersi elevate.
Per martedì 11 agosto sono previsti 27 gradi alle ore 8, 34 gradi alle ore 14 e una temperatura massima percepita di 39 gradi.
Il caldo intenso proseguirà anche mercoledì 12 agosto, quando sono previsti nuovamente 27 gradi al mattino, 34 gradi alle ore 14 e fino a 39 gradi di temperatura massima percepita.
Il bollettino evidenzia per entrambe le giornate la situazione di ondata di calore, con condizioni di elevato rischio che persistono per più giorni consecutivi e con allerta dei servizi sanitari e sociali.
Per la popolazione, soprattutto nelle fasce più vulnerabili, resta quindi importante prestare attenzione alle alte temperature, evitando quando possibile l’esposizione al sole e le attività più impegnative nelle ore centrali della giornata.
L’ondata di calore, dunque, non è ancora finita: a Catania il rosso resta confermato anche per l’11 e il 12 agosto.