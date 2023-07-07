ONDATA DI CALORE. WEEK END DI ALLERTA GIALLA PER CATANIA, ARANCIONE PER PALERMO

Nei prossimi giorni le temperature saliranno gradualmente in tutta l’Italia tanto che domani 08 Luglio domenica è previsto bollino arancione per 3 città, mentre per domenica 9 luglio è previsto bollin...

Nei prossimi giorni le temperature saliranno gradualmente in tutta l’Italia tanto che domani 08 Luglio domenica è previsto bollino arancione per 3 città, mentre per domenica 9 luglio è previsto bollino arancione per 9 città.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, la suddetta allerta scatterà per Bolzano, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Bollino giallo per tutti gli altri centri urbani monitorati, eccetto Bari, l’unica delle 27 città a rimanere con il bollino verde.

Da oggi il caldo si farà sentire a Campobasso, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Roma che si aggiudicano il bollino giallo. Da domani scatta il bollino arancione per Palermo, Perugia e Roma, mentre passano ad allerta gialla Ancona, Bologna, Bolzano, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Rieti, Torino e Viterbo.

I livelli di rischio

Livello 0 – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione

Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

Livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

Livello 3 – Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi