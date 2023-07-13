ONDATE DI CALORE, GIORNATA DA BOLLINO ‘ARANCIONE’ PER CATANIA

Ore diurne afose, notti arroventate. Oggi e domani sarà una giornata da bollino ‘arancione’ per Catania con temperature che oscilleranno dai 26 ai 35 gradi delle ore 14, percepiti fino a 38. Il livell...

Ore diurne afose, notti arroventate.

Oggi e domani sarà una giornata da bollino ‘arancione’ per Catania con temperature che oscilleranno dai 26 ai 35 gradi delle ore 14, percepiti fino a 38.

Il livello 2 di allerta per le ondate di calore (il bollino ‘arancione’ appunto), secondo il bollettino del Ministero della Salute, indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili e fragili, soprattutto anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con malattie croniche e disturbi psichici. E’ quindi scattata l’allerta anche per i servizi sociali e sanitari.

Tra i consigli generali da tenere a mente c’è quello di evitare di esporsi al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18) quando temperatura e umidità elevate possono provocare sintomi associati al caldo e ustioni. Vanno inoltre evitate le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti e ci si può recare in luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata.

Vanno indossati indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole e va protettta la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo. E’ necessario bere molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè ma anche di bevande troppo fredde e bevande alcoliche. Va seguita anche un’alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti, Infine va consumata molta verdura e frutta fresca. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, domani Ancona dovrebbe uscire dalla lista delle città con bollino ‘arancione’ per tornare in quella ‘gialla’ di preallerta con temperature leggermemte più fresche.