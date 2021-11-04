ONU, IN OTTOBRE PREZZI CIBO PIÙ ALTI DEGLI ULTIMI 10 ANNI

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha dichiarato giovedì che i prezzi alimentari mondiali hanno raggiunto il loro livello più alto dal luglio 2011, registra...

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha dichiarato giovedì che i prezzi alimentari mondiali hanno raggiunto il loro livello più alto dal luglio 2011, registrando un aumento per il terzo mese consecutivo.

L’indice dei prezzi della FAO è stato in media di 133,2 punti in ottobre, in aumento del 3% rispetto a settembre e l’agenzia delle Nazioni Unite ha legato il picco all’aumento dei prezzi dei cereali e degli oli vegetali: solo l’olio di palma è aumentato del 9,6% in questo mese.

I raccolti ridotti dei grandi esportatori come Canada, Russia e Stati Uniti hanno contribuito a far salire i prezzi del grano del 5%. Negli Usa l’aumento ha toccato picchi superiori al 5% per i beni alimentari con un cespo di lattuga che tocca i 2,99 dollari e mezzo chilo di broccoli i 4,99 dollari.

Il cibo più costoso contribuisce al malcontento politico in tutto il mondo, specialmente nei paesi in cui gran parte della popolazione vive vicino al limite della fame.

L’ex governo del Sudan, appena sciolto durante un colpo di stato militare, ha dichiarato lo stato di emergenza in diverse regioni a febbraio dopo le proteste per l’aumento dei prezzi del cibo.