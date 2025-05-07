OPERAIA USTIONATA DA ACIDO ALLA STMICROELECTRONICS DI CATANIA: È IN PROGNOSI RISERVATA

Una dipendente di 45 anni di StMicroelectronics catanese è rimasta ustionata operando con un acido nel reparto Epy, noto anche come quarzeria, dove si effettuano le pulizie di attrezzature utilizzando...

Una dipendente di 45 anni di StMicroelectronics catanese è rimasta ustionata operando con un acido nel reparto Epy, noto anche come quarzeria, dove si effettuano le pulizie di attrezzature utilizzando cappe con acidi specifici.

E' stata trasportata all'ospedale Cannizzaro di Catania con gravi ustioni al viso, al collo e al torace.

La donna è arrivata al pronto soccorso in codice rosso ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione con la prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente, ricostruisce il sito lasicilia.it, avvenuto intorno alle 10,30, dopo la chiamata effettuata da alcuni colleghi di lavoro al numero di emergenza 112 si sono recati gli agenti della Questura di Catania, personale dell'Ispettorato del lavoro e dello Spresal dell'Asp, che effettueranno i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

La dinamica di quanto accaduto è infatti ancora da ricostruire con esattezza, ma pare che mentre effettuava le operazioni la donna sia stata investita da un getto di acido che l'ha colpita sul viso e sul torace.

"Su quant'è avvenuto oggi alla StM, luogo-simbolo del sistema produttivo catanese - affermano i segretari di Uil e Uilm Catania, Enza Meli e Giuseppe Caramanna - non possiamo restare in silenzio. Innanzitutto, perché è rimasta gravemente ferita una giovane operaia, a cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà e sostegno.

In secondo luogo, perché mentre attendiamo e chiediamo certezze sull'accaduto siamo costretti a registrare un nuovo episodio che conferma e appesantisce l'inquietante primato di una provincia, la nostra, segnata ancora in questi mesi da un lunghissimo elenco di infortuni sul lavoro senza pari nel resto di Sicilia".