95047

OPERAIO CADE DA UN’IMPALCATURA: IN GRAVI CONDIZIONI 58ENNE DI BELPASSO

Incidente sul lavoro oggi in contrada Pietre Nere, a Melilli, nel Siracusano, dove un operaio è caduto da una impalcatura.L'operaio è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania...

A cura di Redazione Redazione
22 febbraio 2024 14:03
OPERAIO CADE DA UN’IMPALCATURA: IN GRAVI CONDIZIONI 58ENNE DI BELPASSO -
News
Condividi

Incidente sul lavoro oggi in contrada Pietre Nere, a Melilli, nel Siracusano, dove un operaio è caduto da una impalcatura.

L'operaio è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi nel cantiere.

Il 58ene originario di Belpasso (Catania), sarebbe caduto da un cestello sul quale era al lavoro.

E' entrato in codice rosso con un vasto politrauma all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è ricoverato al Trauma center in prognosi riservata.

Secondo quanto si apprende, l'uomo è vigile e parla con i medici che lo hanno in cura

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047