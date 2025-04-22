OPERAIO CATANESE PRECIPITA DA UN’IMPALCATURA A PORTOPALO, ELITRASPORTATO AL CANNIZZARO

Ennesimo incidente sul lavoro, un lavoratore 50enne è stato trasferito in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania.Il fatto è avvenuto all’interno di un cantiere, situato nei pressi della sede de...

Ennesimo incidente sul lavoro, un lavoratore 50enne è stato trasferito in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il fatto è avvenuto all’interno di un cantiere, situato nei pressi della sede della Capitaneria di Porto di Portopalo.

Stando alle prime ricostruzioni, supportate anche dalle registrazioni delle telecamere della zona atte alla sorveglianza, l’uomo sarebbe caduto insieme alla struttura su cui stava operando.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuta la Polizia di Stato, che si sta occupando delle indagini. L’operaio, residente nella provincia etnea, durante la caduta avrebbe subito un trauma alla testa e secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita.

Per precauzione, è stato deciso il trasferimento in elisoccorso presso il centro specializzato in traumi del nosocomio catanese. Al momento sono in corso esami clinici per valutare le sue condizioni.