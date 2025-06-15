OPERATIVI I NUOVI CAP PER RAGALNA, MOTTA SANT’ANASTASIA E ALTRI CINQUE COMUNI DEL CATANESE
Palermo, 3 giugno 2025 – Poste Italiane informa che nella provincia di Catania sono operativi i nuovi Codici di Avviamento Postale (CAP) attribuiti ai comuni di Maniace, Sant’Agata Li Battiati, Ragalna, Nicolosi, Pedara, Licodia Eubea e Motta Sant’Anastasia.
I CAP attualmente in uso resteranno comunque in vigore per almeno dodici mesi.
In particolare, i nuovi codici saranno attribuiti nel seguente modo:
Maniace CAP 95050
Sant'Agata Li Battiati CAP 95056
Ragalna CAP 95054
Nicolosi CAP 95052
Pedara CAP 95053
Licodia Eubea CAP 95059
Motta Sant'Anastasia CAP 95062
Il sistema CAP, introdotto in Italia nel 1967, cambia anche in funzione dell’istituzione di nuove province e comuni per assicurare il trattamento automatizzato nella fase di smistamento fino alla consegna ai cittadini da parte del portalettere.
È importante indicare in modo puntuale su ogni invio il Codice di Avviamento Postale.
Per conoscere i nuovi CAP della propria zona ci si può anche rivolgere all’ufficio postale, contattare il Call Center al numero gratuito 803.160 o consultare il sito poste.it.