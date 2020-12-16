OPERAZIONE ANTI MAFIA DELLA GDF A CATANIA: ARRESTATI 18 ESPONENTI DEI CLAN LAUDANI E SANTAPAOLA

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con il supporto e la collaborazione dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazi...

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con il supporto e la collaborazione dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), stanno dando esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 18 persone, tratte in arresto, a vario titolo, per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di armi da fuoco.

Le persone sottoposte a indagini dal GICO del Nucleo PEF di Catania sono 37, appartenenti o comunque riconducibili ai clan di tipo mafioso “Laudani” e “Santapaola”.

Alle ore 10.00, presso la sede del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania (via Crociferi n.2), si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno illustrati tutti i particolari dell’operazione.