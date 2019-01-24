Operazione antidroga nel Calatino: 14 arresti

Su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, dalle prime ore del mattino nei comuni di Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Palagonia e Ramacca, i Carabinieri del Comando Provincial...

Su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, dalle prime ore del mattino nei comuni di Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Palagonia e Ramacca, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento “Sicilia” e dal Nucleo Cinofili di Nicolosi stanno eseguendouna misura cautelare emessa nei confronti di 14 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina,hashish e marijuana.

I particolari dell’operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa che si terrà alle ore 10:00 di stamattina presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Caltagirone alla presenza del Procuratore Capo Dott. Giuseppe Verzera e i vertici dell’Arma dei Carabinieri della provincia etnea.