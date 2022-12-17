OPERAZIONE “BUON NATALE SICURO”: CONTROLLI E SANZIONI A LIBRINO

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittad...

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittadino che in periferia, la sicurezza di residenti e turisti che durante le festività natalizie, in numerosi affollano le vie dello shopping e tutti i luoghi di maggiore aggregazione, i Carabinieri della Compagnia Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e da personale tecnico della società E- Distribuzione, hanno denunciato in stato di libertà 4 soggetti.

In particolare, nella giornata di ieri, i militari dell’Arma hanno svolto numerosi controlli su strada e nei punti di ritrovo più frequentati del quartiere Librino, che hanno consentito di identificare 104 soggetti e controllare 69 veicoli, elevando oltre 30 sanzioni amministrative (soprattutto per mancata copertura assicurativa, omessa revisione periodica, guida con patente scaduta di validità e guida senza patente perché mai conseguita), per un importo superiore a € 17.000, nonché sottoponendo a sequestro/fermo amministrativo 11 mezzi.

Le attività ispettive sono state poi estese anche alle abitazioni della zona, in special modo quelle dove sono stati segnalati anomali consumi energetici e quelle in cui dimorano gli individui colpiti dalla misura degli arresti domiciliari.

In tale contesto, al termine delle attività tecniche, sono stati deferiti per “furto aggravato” di energia elettrica un 38enne, un 65enne ed un 54enne, tutti catanesi e residenti in via Biagio Pecorino, poiché i contatori dei rispettivi appartamenti sono risultati manomessi, mediante un collegamento abusivo alla rete pubblica, con un danno stimato per la società erogatrice del servizio complessivamente di oltre € 17.500.

In aggiunta, i Carabinieri hanno inoltre deferito per “evasione” un pregiudicato di 30 anni, sorpreso a passeggiare, senza autorizzazione, all’esterno del suo alloggio in viale Moncada, dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al riguardo, l’Autorità Giudiziaria che ha disposto per lui la riattivazione della misura cautelare.

Infine i militari, all’esito di un controllo all’interno di una palazzina in viale Teodoro, hanno scovato, ben nascoste in un secchio di plastica, 5 cartucce cal. 12, 10 cartucce cal. 9x21 e una cartuccia cal. 6,35, tutto posto sotto sequestro a carico d’ignoti.