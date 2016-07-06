Operazione "Carthago" i nomi degli arrestati ed il video delle intercettazioni
Il blitz dei carabinieri
95047.it Elenco arrestati Operazione “CARTHAGO”:
ARENA Maurizio, cl.1980
ARENA Simone, cl.1989
AUTERI Salvatore, cl.1991 (Arresti Domiciliari)
CARUANA Giovanni Edoardo, cl.1992
COCUZZA Antonino, cl.1974
COSTANZO Lorenzo, cl.1983
FONTE Salvatore, cl.1968
NICOLOSI Giuseppe, cl.1974
PIRRELLO Francesco, cl.1986
PRIVITERA Sam Salvatore, cl.1997
ROMEO Marco Antonio, cl.1980
SCORDINO Filippo, cl.1989
SESSA Carmelo, cl.1977
TORRISI Agatino, cl.1984
VENTURINO Andrea, cl.1996
VENTURINO Marcello, cl.1970
URSINO Orazio, cl.1993
MARINO Raffaele, cl.1967
ARENA Massimiliano, cl.1983 (già detenuto carcere Pagliarelli Palermo)
CARUANA Dario, cl.1978 (già detenuto carcere Bicocca Catania)
CATALANO Giovanni, cl.1981 (già detenuto carcere Augusta)
CELSO Davide, cl.1991 (già detenuto carcere Caltagirone)
CELSO Michele, cl.1976 (già detenuto carcere Siracusa)
CONDORELLI Eros Salvatore, cl.1991 (già detenuto carcere Bicocca Catania)
COSTA CARDONE Mario, cl.1979 (già detenuto carcere Trapani)
CRISTAUDO Agatino, cl.1974 (già detenuto carcere Agrigento)
CRISTAUDO Martino, cl.1975 (già detenuto carcere Pagliarelli Palermo)
MARINO Alessio, cl.1996 (già detenuto carcere Siracusa)
MARINO Gaetano, cl.1991 (già detenuto carcere Caltanissetta)
MIGLIORINO Carmelo, cl.1992 (già detenuto carcere Siracusa)
PRIVITERA Giovanni, cl.1975 (già detenuto carcere Siracusa)
SCORDINO Danilo, cl.1988 (già detenuto carcere Tolmezzo (UD)
SOTTILE Carmelo, cl.1981 (già detenuto carcere Piazza Lanza Catania)