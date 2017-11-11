OPERAZIONE CHAOS, 30 ARRESTI NELLA NOTTE, C’È ANCHE UN PATERNESE - VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=vnS3JNyYhSgIl 9 novembre, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, l’ufficio GIP del Tribunale di Catania ha emesso ordinanza di custodia cautela...

Il 9 novembre, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, l’ufficio GIP del Tribunale di Catania ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 30 soggetti, 6 dei quali già detenuti per altra causa e altra misura cautelare di arresti domiciliari nei confronti di altro soggetto.

L’esecuzione è stata effettuata nella notte tra il 10 e l’11 novembre da parte di personale del R.O.S. e dell’Arma territoriale di Catania e Siracusa ed ha interessato l’attuale reggente della famiglia SANTAPAOLA/ERCOLANO nonché i soggetti responsabili delle diverse articolazioni territoriali dello stesso gruppo criminale e di quelli alleati.

Nel corso dell’indagine sono state documentate condotte estorsive, sia consumate che tentate – in quest’ultimo caso anche attraverso il compimento di atti intimidatori – in pregiudizio di soggetti esercenti attività imprenditoriali, una ipotesi di sequestro di persona e ipotesi delittuose in materia di armi.

I SOGGETTI COLPITI DAL PROVVEDIMENTO SONO:

famiglia SANTAPAOLA – ERCOLANO:

posizione apicale: TOMASELLI Antonio, nato a Catania l’11.6.1966;

Gruppo di San Giovanni Galermo: FIORE Salvatore, nato a Catania in data 24.12.1967 (in atto detenuto), LA MATTINA Giovanni, nato a Catania il 12.6.1960, MANGANO Antonio, nato a Catania l’8.10.1977 (in atto detenuto), MARINO Luca, nato a Catania 27.10.1982, MARINO Roberto, nato a Catania il 22.5.1959, MIRENDA Arturo, nato a Bronte (CT) il 29.6.1961 (in atto detenuto), MOTTA Francesco Lucio, nato a Catania il 13.12.1986 (in atto detenuto), PATERNÒ Christian, nato a Catania il 21.2.1981;

Gruppo della Stazione: ARENA Angelo, nato a Catania il 16.3.1976, COCO Alfio Davide, nato a Catania il 18.4.1977;

Gruppo di Lineri: DISTEFANO Carmelo, nato a Catania il 2.3.1984, RANNESI Carmelo, nato a Catania l’8.5.1964, MONACO Corrado, nato a Catania il 27.4.1978;

Gruppo di Giarre: DI GRAZIA Orazio, nato a Giarre (CT) il 22.1.1982, LEONARDI Salvatore, nato a Castiglione di Sicilia (CT) il 2.1.1968;

Gruppo di Paternò: FALLICA Carmelo Cristian, nato in Germania il 28.10.1985;

Gruppo di Palagonia: FIAMMETTA Gaetano, nato a Caltagirone (CT) il 6.7.1992, VESPA Sebastiano, nato a Palagonia (CT) il 28.7.1979;

Benché non affiliati, ma ritenuti responsabili di ipotesi delittuose aggravate ex art. 7 l.n. 203/91, poiché commesse con metodo mafioso ovvero per agevolare la famiglia SANTAPAOLA – ERCOLANO,

sono stati altresì raggiunti dal provvedimento:

ROMEO Alfio, nato a Catania il 13.2.1983, per detenzione di stupefacente;

MODICA Giuseppe, nato a Caltagirone il 03.05.1988 (destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari), perché coinvolto in una vicenda estorsiva.

famiglia MAZZEI: MAUGERI Alfio, nato a Catania il 16.7.1959 e MAUGERI Mario, nato a Catania l’8.9.1964, che rivestono ruoli apicali, COPPOLA Orazio, nato a Catania il 22.9.1964, DI BENEDETTO Santo, nato a Catania il 2.3.1957, PANTALENA Carmelo, nato a Catania il 23.2.1973 (in atto detenuto) e PAPPALARDO Mario, nato a Catania il 16.8.1972;

clan NARDO: CALTABIANO Francesco, nato Lentini il 20.1.1958 e CATANIA Salvatore, nato a Siracusa l’11.6.1973, che rivestono ruoli apicali, IACHININOTO Fabrizio, nato a Lentini il 19.10.1970 (in atto detenuto) e RIZZO Cirino, nato a Lentini il 12.3.1971.

