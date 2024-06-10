OPERAZIONE DI POLIZIA A SAN CRISTOFORO: IDENTIFICATE 122 PERSONE, MULTATI 10 VEICOLI E TRE ATTIVITÀ SOSPESE

Durante i servizi pomeridiani di controllo del territorio, nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti del commissariato “San Cristoforo” hanno coordinato un servizio straordinario che h...

Durante i servizi pomeridiani di controllo del territorio, nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti del commissariato “San Cristoforo” hanno coordinato un servizio straordinario che ha visto scendere in campo anche i poliziotti del reparto prevenzione crimine, nonché, operatori della Polizia locale “Annona” e “Viabilità” e dell’ispettorato del lavoro.

I controlli sono stati effettuati sulla base di quanto stabilito dal Questore di Catania con specifica ordinanza.

L’attività, che ha visto realizzare diversi posti di controllo in vari punti del quartiere, ha consentito di identificare ben 122 persone, tra cui 26 pregiudicati e 13 stranieri, e di controllare 50 veicoli.

Tra questi dieci veicoli sono stati sanzionati per aver violato le norme del codice della strada per un ammontare complessivo di circa 5mila euro.

Sono stati oggetto di verifiche anche alcuni bar della zona. I titolari si sono visti contestare diverse violazioni amministrative e svariate irregolarità relative alla sicurezza sul lavoro, alla SCIA non conforme, al “lavoro nero”, all’igiene (HACCP) e altro.

Per i titolari sanzioni per un ammontare complessivo di circa 75 mila euro e le loro attività sono state sospese a tempo indeterminato.