"OPERAZIONE MERCURIO". TORNANO AI DOMICILIARI CASTIGLIONE, MARCHESE E COCO

La Procura di Catania ha disposto il ripristino della misura cautelare dopo la conferma della Cassazione.

Con un comunicato diffuso ieri, 16 novembre, la Procura Distrettuale di Catania ha reso noto che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, i Carabinieri del ROS – Sezione Anticrimine di Catania, su disposizione della stessa Procura, hanno ripristinato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Giuseppe Castiglione, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, Matteo Marchese, già consigliere comunale a Misterbianco, e Giuseppe Coco, indicato come intermediario dello scambio.

I tre, inizialmente indagati e ora imputati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’articolo 416 ter del Codice penale, sono coinvolti nel procedimento penale n. 5107/25 R.G.N.R.

Il ripristino della misura cautelare è avvenuto a seguito della conferma da parte della Corte di Cassazione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame che, dopo l’appello presentato dal Pubblico Ministero, aveva riformato il provvedimento di liberazione e revoca della misura cautelare precedentemente adottato dal GIP.