OPERAZIONE MOLOSSO: FERMATA RETE CRIMINALE A CATANIA, 18 ARRESTI PER DROGA TRA LORO PURE MINORENNI

Un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio nello storico quartiere San Cristoforo è stata disarticolata dall'operazione 'Molosso' dei carabinieri del comando provinciale di Catania che hanno arrestato 18 persone, compresi 5 minorenni.

L'indagine è stata condotta dal nucleo Operativo della compagnia Piazza Dante dal giugno 2023 al febbraio 2024, con il coordinamento di due Procure, quella Distrettuale e quella per i Minorenni, avvalendosi di attività tecnica e di tipo tradizionale.

Agli atti delle due inchieste anche video in cui si vedono gli spacciatori contare i soldi incassati e mentre cedono dosi attraverso lo spioncino di una porta blindata per evitare controlli delle forze dell'ordine.

Ripresa anche l'attività di spaccio di droga in presenza di un bambino piccolo in braccio a una persona.

Sono oltre 100 carabinieri i del comando provinciale di Catania, supportati dalla compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Sicilia, impegnati nell'operazione Molosso che stanno eseguendo, su delega della Dda e della procura per i Minorenni di Catania, due ordinanze cautelari, emessi dai gip dei due tribunali, nei confronti di 18 persone, cinque delle quali minorenni.

I reati ipotizzati a vario titolo, ferma restando la presunzione d'innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e acquisto, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti.

È anche in corso l'esecuzione di un decreto di sequestro diretto o per equivalente di beni, a carico degli indagati maggiorenni.