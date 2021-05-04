OPERAZIONE “SOTTO SCACCO”, UTILIZZAVANO COME NASCONDIGLIO PER LA MARIJUANA IL CIMITERO MONUMENTALE DI PATERNÒ, NEL MIRINO ANCHE IL CAVALIERE CONDORELLI, DENUNCIÒ TENTATA ESTORSIONE

Le cosche mafiose legate alla 'famiglia' Santapaola-Ercolano di Cosa nostra disarticolate con i 40 arresti, dieci dei quali ai domiciliari, dell'operazione 'Sotto scacco' dei carabinieri del comando p...

Le cosche mafiose legate alla 'famiglia' Santapaola-Ercolano di Cosa nostra disarticolate con i 40 arresti, dieci dei quali ai domiciliari, dell'operazione 'Sotto scacco' dei carabinieri del comando provinciale di Catania avevano in progetto di fare arrivare ingenti carichi di cocaina dall'Ecuador.

La droga sarebbe stata occultata in container contenenti banane provenienti dal Paese Sudamericano.

E' quanto emerge dalle indagini dei militari dell'Arma della compagnia di Paternò che hanno scoperto il progetto, che non è stato accertato se è stato poi realizzato.

Gli investigatori hanno invece accertato che la cosca utilizzava anche come nascondiglio per la marijuana il cimitero monumentale di Paternò, dove sono stati eseguiti dei sequestri di sostanza stupefacente.

Ricostruito anche il tentativo di estorsione aggravata all'industria dolciaria 'Condorelli' di Belpasso, dove fu fatta trovare una bottiglia con liquido infiammabile e un biglietto intimidatorio con la minaccia sgrammatica: "Mettiti a posto ho ti facciamo saltare in aria cercati un amico".

La richiesta di tangente non andò a buon fine per il clan per il deciso rifiuto della vittima che non pagò e denunciò l'accaduto ai carabinieri.

Chi non si piega, come nel caso della nota industria dolciaria ‘Condorelli’, viene lasciato in pace”. Lo ha detto in una intervista all’AdnKronos il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Paterno’, Gianmauro Cipoletta, nell’ambito dell’operazione antimafia ‘Sotto Scacco’ che ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare per i 40 soggeti.

Il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

