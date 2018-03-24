ORA LEGALE, STANOTTE CAMBIA ORARIO

ORA LEGALE, DOMENICA CAMBIA ORARIO

Torna l’ora legale. E' il fine settimana in cui si dorme un'ora di meno e in generale questo cambio d'ora può provocare alcune conseguenze sul nostro organismo.

Questa notte, le lancette dell'orologio dovranno essere spostate in avanti di sessanta minuti, dalle 2 alle 3. Dormiremo un'ora in meno, ma avremo un'ora di luce in più e le giornate saranno più lunghe.

Potete spostare in avanti le lancette dell'orologio prima di andare a letto, naturalmente, se i vostri dispositivi sono meccanici.

Per smartphone, pc e tablet sarà invece tutto automatico: basterà essere connessi a internet. Ricordiamo che l’ora legale durerà per i prossimi sette mesi: l'ora solare tornerà infatti il 28 ottobre 2018.