ORA SOLARE: CAMBIO DELLE LANCETTE TRA SABATO 28 E DOMENICA 29 OTTOBRE 2017

Tra una settimana scatta il momento del cambio dell'ora. Domenica 29 ottobre si passa dall'ora legale a quella solare.

Esattamente alle 3, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2017, le lancette andranno riportate indietro sulle 2. Ormai smartphone e pc, connessi alla rete e già programmati per la modifica automatica, si aggiornano automaticamente.

L’ora solare ci terrà compagnia fino a marzo 2018, quando torneremo all'ora legale (nell'ultimo weekend del mese).

Con il cambio di orario si potrà quindi dormire un'ora in più.

In Italia l'ora legale è in vigore dal 1966 in linea con altri paesi dell'Unione Europea. In precedenza era stata usata per la prima volta nel 1916. Dopo essere stata abolita e riconfermata diverse volte, è stata definitivamente adottata dal nostro Paese con una legge del 1965, in un periodo in cui il fabbisogno energetico aumentava di continuo.