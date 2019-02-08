ORARI DI APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE
Il sindaco con determina ha ufficializzato, i nuovi orari di apertura della biblioteca “Gb Nicolosi” in vigore da
lunedì 11/02/2019.
Gli orari saranno suddivisi in due macro fasce:
ORARIO INVERNALE 1 settembre – 30 giugno
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
• Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
ORARIO ESTIVO 1 luglio – 31 agosto
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
Chiusura per l'intera settimana di Ferragosto e chiusura l'intera giornata nei festivi e nelle giornate precedenti il Natale, Capodanno e Pasqua.