ORARI DI APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE

Il sindaco con determina ha ufficializzato, i nuovi orari di apertura della biblioteca “Gb Nicolosi” in vigore dalunedì 11/02/2019.Gli orari saranno suddivisi in due macro fasce:ORARIO INVERNALE 1 set...

08 febbraio 2019 08:29
Il sindaco con determina ha ufficializzato, i nuovi orari di apertura della biblioteca “Gb Nicolosi” in vigore da
lunedì 11/02/2019.

Gli orari saranno suddivisi in due macro fasce:

ORARIO INVERNALE 1 settembre – 30 giugno
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
• Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

ORARIO ESTIVO 1 luglio – 31 agosto
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30;

Chiusura per l'intera settimana di Ferragosto e chiusura l'intera giornata nei festivi e nelle giornate precedenti il Natale, Capodanno e Pasqua.

 

