ORARI DI APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE

Il sindaco con determina ha ufficializzato, i nuovi orari di apertura della biblioteca “Gb Nicolosi” in vigore dalunedì 11/02/2019.Gli orari saranno suddivisi in due macro fasce:ORARIO INVERNALE 1 set...

Il sindaco con determina ha ufficializzato, i nuovi orari di apertura della biblioteca “Gb Nicolosi” in vigore da

lunedì 11/02/2019.

Gli orari saranno suddivisi in due macro fasce:

ORARIO INVERNALE 1 settembre – 30 giugno

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

• Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

ORARIO ESTIVO 1 luglio – 31 agosto

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30;

Chiusura per l'intera settimana di Ferragosto e chiusura l'intera giornata nei festivi e nelle giornate precedenti il Natale, Capodanno e Pasqua.