Orario e Chiese dei funerali
A cura di Redazione
09 ottobre 2015 10:58
Le esequie di Antonio Faranda e Giuseppe Russo, saranno officiate Domenica 11 alle 12 nella Chiesa dello Spirito Santo, in viale dei Platani; quelli di Valentina Aureliano, e Gianluca Parisi alle ore 15 nella Chiesa Parola della Grazia, in via delle Arti e dei Mestieri.