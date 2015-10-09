Orario e Chiese dei funerali

Le esequie di Antonio Faranda e Giuseppe Russo, saranno officiate Domenica 11 alle 12 nella Chiesa dello Spirito Santo, in viale dei Platani; quelli di Valentina Aureliano, e Gianluca Parisi alle ore...

A cura di Redazione 09 ottobre 2015 10:58

