95047

Orario e Chiese dei funerali

Le esequie di Antonio Faranda e Giuseppe Russo, saranno officiate Domenica 11 alle 12 nella Chiesa dello Spirito Santo, in viale dei Platani; quelli di Valentina Aureliano, e Gianluca Parisi alle ore...

A cura di Redazione Redazione
09 ottobre 2015 10:58
Orario e Chiese dei funerali -
Cronaca
Condividi

Le esequie di Antonio Faranda e Giuseppe Russo, saranno officiate Domenica 11 alle 12 nella Chiesa dello Spirito Santo, in viale dei Platani; quelli di Valentina Aureliano, e Gianluca Parisi alle ore 15 nella Chiesa Parola della Grazia, in via delle Arti e dei Mestieri.

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047