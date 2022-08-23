ORDIGNO BELLICO TROVATO A SFERRO, LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER MERCOLEDÌ 24 AGOSTO

Una bomba aerea di fabbricazione inglese della seconda guerra mondiale è stata ritrovata all'inizio di agosto in un terreno in contrada Sferro a cavallo tra i comuni di Paternò e Centuripe.Nel corso...

Una bomba aerea di fabbricazione inglese della seconda guerra mondiale è stata ritrovata all'inizio di agosto in un terreno in contrada Sferro a cavallo tra i comuni di Paternò e Centuripe.

Nel corso di una riunione in prefettura, è stato deciso che l'ordigno - dal peso di 250 libre, pari a 114 chili - verrà fatta brillare nel territorio di Santa Maria di Licodia, in contrada Schettino, la mattina di mercoledì 24 agosto.

Al fine di potere eseguire le operazioni in sicurezza, l’autostrada sarà chiusa in entrambe le direzioni tra lo svincolo di Catenauova (km156,600) e lo svincolo di Gerbini-Sferro (km171,400), in particolare si procederà alla chiusura della carreggiata in direzione Catania al km 167,000 e della carreggiata direzione Palermo al km 168,500, mentre la statale 192 sarà chiusa in prossimità del km 55, per il tempo strettamente necessario. Considerata la breve durata delle operazioni, non superiore ai 30 minuti, non si consiglia alcun percorso alternativo, che comporterebbe tempi di percorrenza maggiori.

Saranno interdetti il tratto della strada statale 192 nella zona di contrada Sferro in direzione della strada provinciale 24; il tratto della strada provinciale 24, che da Gerbini, in direzione Paternò, conduce a Ponte Barca; il tratto della strada provinciale 139, da Ponte Barca fino all'innesto con la strada provinciale 137/I; il tratto della strada provinciale 137/I, dall'innesto con la strada provinciale 139 fino all'innesto con la strada statale 121 (la Paternò-Regalbuto) in contrada da Schettino; il tratto della strada statale 121 che ricade nel territorio del Comune di Paternò, e che dalla cittadina conduce all'area in cui si trova la cava dove sarà fatto brillare l’ordigno bellico.