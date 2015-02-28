Ordine degli Avvocati: eletti tutti i candidati della lista Magnano di San Lio
Rispettate le previsioni della vigilia. Ecco tutti gli eletti
95047.it A Catania, l'elezione per il nuovo Ordine degli avvocati. Confermato il suo presidente, Maurizio Magnano di San Lio. Il legale, capolista dell’omonimo schieramento è stato eletto insieme agli altri ventiquattro avvocati candidati a suo sostegno. Si tratta di: Santo Li Volsi, Roberto Caruso, Antonino Distefano, Alberto Giaconia, Marco Tortorici, Giuseppe Calvo, Jessica Gualtieri, Salvatore Walter Toro, Ignazio Donzuso, Angela Chimento, Rosario Pezzino, Cesare Santuccio, Orazio Consoli, Maria Chiaramonte, Carmelo Marza, Vincenzo Reina, Maria Concetta La Delfa, Elena Cassella, Riccardo Liotta, Rosa Viviana Sidoti, Laura Ficili, Orazio Torrisi, Denise Caruso, Lucia Spampinato.
Nessun eletto tra i candidati delle altre due liste: Libere Toghe e Avvocatura 2.0.