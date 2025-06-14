ORGOGLIO PATERNESE IN VATICANO E A ROMA: ALESSANDRO FORTE DONA UN QUADRO AL PAPA, IN MOSTRA ANCHE UN’OPERA FIRMATA FLAVIA PITTALÀ

Città del Vaticano / Roma, 11 giugno 2025 – Una giornata storica per Paternò e per la sua vivace scena artistica. Durante l’Udienza Generale di mercoledì 11 giugno in Piazza San Pietro, il giovane art...

Città del Vaticano / Roma, 11 giugno 2025 – Una giornata storica per Paternò e per la sua vivace scena artistica. Durante l’Udienza Generale di mercoledì 11 giugno in Piazza San Pietro, il giovane artista paternese Alessandro Forte ha consegnato personalmente una sua opera al Santo Padre, Papa Leone XIV.

Un momento di profonda emozione, che ha portato l’arte e il cuore di Paternò direttamente al centro della cristianità.

Ma l’orgoglio paternese non si ferma qui. A Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni, è attualmente in corso una raffinata mostra dedicata all’universo creativo di Dolce&Gabbana, in cui spicca una sala interamente dedicata alla Sicilia. In questa suggestiva cornice è esposto anche un frigorifero artistico firmato da Flavia Pittalà, anche lei originaria di Paternò, nota per il suo stile distintivo che unisce tradizione, folklore e design contemporaneo.

La mostra, che celebra l'identità e l’estetica mediterranea, sta attirando numerosi visitatori e dopo la tappa romana proseguirà il suo viaggio in America, portando con sé anche un pezzo autentico di Paternò.

Due eventi distinti ma uniti da un filo comune: la valorizzazione del talento paternese a livello internazionale. Una doppia testimonianza di come la creatività che nasce in provincia possa brillare sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.