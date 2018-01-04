Ha origini Paternesi la prima nata del 2018 a Mantova

Ha origini Paternesi, la prima nata del 2018 in provincia di Mantova e Cremona.

E arrivato nel reparto Ostetricia dell’Oglio Po di Vicomoscano quando erano ancora in corso i festeggiamenti del Capodanno

Per l’esattezza erano l’1:23 quando è venuta alla luce la bellissima Aurora Ruggeri, 3 chili e 275 grammi di peso per una lunghezza di 49 centimetri.

La famiglia abita a Belforte, frazione di Gazzuolo. La bimba sta benissimo, come benissimo sta pure la mamma Claudia Laudani, 36 anni, originaria di Paternò, ma da oltre 15 anni residente a Gazzuolo. Il papà, Daniele Ruggeri, 32enne operaio, è invece originario di Calvatone (Cr), dove ha vissuto fino all’agosto scorso prima di trasferirsi con Claudia nella nuova casa di Belforte.

Alle ore 01:23, con parto spontaneo, è arrivato il primo vagito di Aurora. E il brindisi? «Io ovviamente non ho potuto farlo - spiega mamma Claudia - mentre Daniele ha stappato una bottiglia, che è ancora lì sul tavolino, ed ha brindato con il personale dell’ospedale».

Come detto, tutto è andato nel migliore dei modi per la felicità, oltre che dei due genitori, anche di Alessio, 20 anni, ed Elena 13 anni, i due figli che la signora Claudia ha avuto dal precedente matrimonio

