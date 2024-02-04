ORRORE A CATANIA. IL DRAMMATICO RACCONTO DELLA TREDICENNE STUPRATA NELLA VILLA: “VI IMPLORO, VI SUPPLICO, NON MI FATE DEL MALE, LASCIATEMI ANDARE

"Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare…".Sono state queste le parole con le quali la 13enne violentata il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania...

"Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare…".

Sono state queste le parole con le quali la 13enne violentata il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania ha tentato di dissuadere i componenti del branco, formato da sette ragazzi, tre dei quali minorenni, di origine egiziana.

Lo stupro da parte di due componenti del gruppo è avvenuto davanti agli occhi del fidanzato 17enne della vittima, che è stato tenuto fermo dagli altri cinque ragazzi.

La 13enne violentata martedì scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania ha identificato i due minorenni autori dello stupro.

Il riconoscimento è avvenuto durante un confronto all'americana con i sette componenti del branco.

La ragazza non è riuscita invece a identificare gli altri 5 che avrebbero fatto parte del gruppo, affermando di non averli visti in viso e di non volere accusare degli innocenti.

A contribuire all'identificazione degli altri 5, oltre a uno di loro che ha collaborato con gli inquirenti, sarebbe stato anche il fidanzato della 13enne costretto ad assistere allo stupro mentre veniva tenuto fermo.