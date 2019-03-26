ORRORE A CROTONE, TROVATO IL CORPO DI UN NEONATO SEPOLTO IN UN GIARDINO

Il corpo di un neonato è stato trovato sotterrato nel giardino di una abitazione a Cirò Marina, in provincia di Crotone.L'allarme è stato dato poco dopo le 18 di ieri dai proprietari della casa mentre...

Il corpo di un neonato è stato trovato sotterrato nel giardino di una abitazione a Cirò Marina, in provincia di Crotone.

L'allarme è stato dato poco dopo le 18 di ieri dai proprietari della casa mentre stavano facendo dei lavori.

I militari, allertati prontamente, hanno avvisato il magistrato di turno per avviare le indagini del caso.

Il giardino in cui é stata fatta la scoperta é di pertinenza di una casa in cui vive un'anziana.

A trovare il cadavere del bimbo é stata la badante della donna mentre effettuava alcuni lavori in giardino.

Una delle ipotesi che vengono prese in considerazione dai militari della Compagnia di Cirò Marina, che stanno svolgendo le indagini, é che a seppellire il neonato possa essere stata una delle badanti, perlopiù straniere, che si sono succedute nell'attività di assistenza all'anziana che abita nella casa nel giardino della quale é stato fatto il ritrovamento.

Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica di Crotone.

Dall'autopsia si potrà stabilire da quanto tempo il neonato fosse stato sotterrato.