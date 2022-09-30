ORRORE A PALERMO: PAPA' ABUSA DELLA FIGLIA PICCOLA E LA MADRE LO VEDE IN DIRETTA GRAZIE ALL'APP DEL CELLULARE
Ha scoperto gli abusi sulla figlia di pochi anni grazie alla telecamera che doveva servire per controllare che la bimba dormisse. Il padre sarebbe stato filmato mentre abusava della figlia. È successo a Palermo in un quartiere periferico. Ad assistere alla scena, casualmente e in diretta, sono state la madre della vittima e la sorella più grande. Il padre è stato arrestato a fine agosto ma la notizia è stata resa nota oggi dopo un’udienza davanti al gip Elisabetta Stampacchia.
Secondo la ricostruzione della procura la madre della vittima e l’altra figlia erano uscite per andare in un centro commerciale. In casa erano rimaste la bambina e il padre. La telecamera nella camera della bambina è collegata attraverso un’app al cellulare della sorella. Quando ci sono movimenti nella stanza arriva una notifica sul telefonino. E appunto sul cellulare era arrivata una notifica e la sorella ha visto la scena di abusi e ha poi dato il cellulare alla madre.
La donna si è precipitata a casa. Poi ha fatto la denuncia