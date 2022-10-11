95047

ORRORE IN CALABRIA. GIOVANE EXTRACOMUNITARIO TENTA LA RAPINA E VIOLENTA UN’ANZIANA DI 87 ANNI

E’ stato arrestato a Monasterace con l’accusa di tentata rapina e violenza sessuale dai carabinieri un giovane di 21 anni, originario della Costa d’Avorio. Al ragazzo i militari sono arrivati nell’amb...

A cura di Redazione Redazione
11 ottobre 2022 16:04
ORRORE IN CALABRIA. GIOVANE EXTRACOMUNITARIO TENTA LA RAPINA E VIOLENTA UN’ANZIANA DI 87 ANNI -
News
Condividi

E’ stato arrestato a Monasterace con l’accusa di tentata rapina e violenza sessuale dai carabinieri un giovane di 21 anni, originario della Costa d’Avorio. Al ragazzo i militari sono arrivati nell’ambito delle indagini su una violenta aggressione ai danni di una pensionata di 87 anni, avvenuta sabato a Stilo.

Secondo quanto emerso il giovane si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’anziana pare con l’intento di rapinarla.

Dopo averla immobilizzata, aggredita e gettata a terra ed avrebbe anche compiuto abusi sessuali ai danni della vittima che è stata poi ricoverata all’ospedale di Locri per accertamenti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047