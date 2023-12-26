ORRORE IN FRANCIA: UNA DONNA E I SUOI QUATTRO FIGLI TROVATI MORTI. SI CERCA IL PADRE, L’UOMO È IN FUGA

Una donna e i suoi quattro figli piccoli sono stati trovati morti in un appartamento nel comune di Meaux del dipartimento Seine-et-Marne lunedì 25 dicembre alle 21. La prefettura indaga per omicidio v...

Una donna e i suoi quattro figli piccoli sono stati trovati morti in un appartamento nel comune di Meaux del dipartimento Seine-et-Marne lunedì 25 dicembre alle 21.

La prefettura indaga per omicidio volontario premeditato e cerca il padre, che è già conosciuto alla polizia ed attualmente è in fuga. Il sito Actu 17 dice che le vittime erano nell’appartamento di famiglia che si trova in piazza Adam-de-la-Halle.

La polizia cerca un uomo di 33 anni e sospetta che sia lui l’assassino. Al momento non si conoscono le cause della morte delle cinque vittime. Il procuratore di Meaux Jean-Baptiste Bladier ha confermato il ritrovamento dei corpi. Indaga la polizia di Versailles.

L’agenzia di stampa Afp fa sapere che una conferenza stampa sul caso è in programma per stamattina. Di recente nella regione di Parigi si sono verificati due tripli infanticidi.

Alla fine di novembre un uomo di 41 anni ha confessato l’omicidio delle sue tre figlie, di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, ad Alfortville. Ha sostenuto di averli uccisi a causa delle liti con l’ex compagna sulla custodia dei bambini.

Un mese prima, ad ottobre, un gendarme ha ucciso le sue tre figlie e poi si è tolto la vita nella sua casa di Vémars a nord-est di Parigi.