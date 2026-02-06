Orrore in un asilo nido a Benevento: bimbi picchiati e legati alle sedie, 5 insegnanti indagate

Bambini schiaffeggiati, insultati, immobilizzati su sedie e passeggini.Sono alcuni dei maltrattamenti avvenuti in un asilo nido di Benevento che hanno portato a eseguire divieti di dimora nei confront...

Bambini schiaffeggiati, insultati, immobilizzati su sedie e passeggini.

Sono alcuni dei maltrattamenti avvenuti in un asilo nido di Benevento che hanno portato a eseguire divieti di dimora nei confronti di cinque insegnanti, sia laiche che religiose, accusate di concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di minori.

Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta da Gianfranco Scarfò, al termine delle indagini condotte dai carabinieri.

L'indagine è partita in seguito alla denuncia presentata dal rappresentante di una cooperativa impegnata in attività socio-educative.

Le attività investigative, con intercettazioni audio e video, hanno consentito di documentare una serie di abusi su bambini di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni, alcuni dei quali non ancora in grado di camminare.

Nello specifico, sono state accertare condotte di contenzione forzata (i piccoli venivano immobilizzati alle sedie con i propri indumenti o bloccati per lungo tempo nei passeggini), insulti (sul modo di vestire, sulla corporatura, sullo stesso nome del bambino/a), violenza fisica (schiaffi alla nuca, strattonamenti per i capelli, spintonamenti a terra anche rivolti a bambini ancora in fase di gattonamento), punizioni improprie e utilizzo della forza per costringere i piccoli a mangiare e dormire.

"Il clima - si legge in una nota della Procura - era percepito come abusante dagli stessi bambini, alcuni dei quali avevano sviluppato l'istinto di coprirsi il volto con le mani appena si accorgevano che un'insegnante si stava avvicinando, con atteggiamento istintivamente difensivo".