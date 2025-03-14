ORRORE IN UN PANIFICIO ETNEO, TOPI, BLATTE E LEGNO VERNICIATO NEI FORNI:

Il NAS di Catania, nell’ambito di mirati servizi tesi a garantire la sicurezza alimentare in vista delle trascorse festività di carnevale, ha sequestrato preventivamente un panificio nell’area dei pae...

Il NAS di Catania, nell’ambito di mirati servizi tesi a garantire la sicurezza alimentare in vista delle trascorse festività di carnevale, ha sequestrato preventivamente un panificio nell’area dei paesi etnei.

Il provvedimento penale, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale si è reso necessario poiché, nel corso dell’ispezione, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie per la presenza di sporco e fuliggine diffuso ovunque, escrementi di roditori e di blatte.

Per la cottura dei prodotti, inoltre, venivano utilizzati pallets dismessi e legna di risulta verniciata con pericolo di contaminazione da solventi.

Ad aggravare la situazione è stato il ritrovamento di un frigorifero completamente incrostato di sporco al cui interno era conservato il lievito per la panificazione insieme a scatole di vermi per la pesca ormai in putrefazione.

Per quanto accertato è stata informata l’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.