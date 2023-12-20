ORRORE IN VENETO, GIOVANE UCCISA A COLTELLATE, ERA INCINTA DEL SECONDO FIGLIO

E' stata uccisa da una decina di coltellate al torace Vanessa Ballan, vittima dell'ennesimo femminicidio. La ragazza, madre di un bimbo di 4 anni e incinta di pochi mesi, è stata trovata morta in casa...

E' stata uccisa da una decina di coltellate al torace Vanessa Ballan, vittima dell'ennesimo femminicidio.

La ragazza, madre di un bimbo di 4 anni e incinta di pochi mesi, è stata trovata morta in casa uccisa a Riese Pio X in provincia di Treviso. Per l'omicidio è stato fermato in serata dai Carabinieri il 41enne di origini kosovare, Fandaj Bujar, ricercato da ore.

Poco più di un mese fa l'uomo era stato denunciato per stalking dalla vittima. Bujar, fermato poco distante dalla sua abitazione, a quanto si apprende dagli investigatori, è stato condotto in carcere a Treviso: non ha reso dichiarazioni.

L'accusa per lui è di omicidio aggravato. A trovare Vanessa riversa a terra è stato il marito, 28 anni, di ritorno dal lavoro verso mezzogiorno. E dopo un tentativo di rianimarla, avrebbe chiamato i soccorsi. Il suo coinvolgimento nell'omicidio è stato subito escluso.