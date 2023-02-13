ORRORE NEI PRESSI DI UNA SCUOLA A MISTERBIANCO: UOMO IMPICCA GATTINO CON UNA CORDA, DENUNCIATO

Ha bastonato un gattino davanti a tutti e poi l’ha impiccato con una corda e lanciato in aria, come se nulla fosse. Tutto questo mentre i bambini lo pregavano di fermarsi. Il terribile episodio si è s...

Ha bastonato un gattino davanti a tutti e poi l’ha impiccato con una corda e lanciato in aria, come se nulla fosse. Tutto questo mentre i bambini lo pregavano di fermarsi. Il terribile episodio si è svolto nei pressi di un istituto scolastico di Misterbianco, dove c’è una colonia felina regolarmente registrata e accudita da una volontaria locale. Sono stati proprio gli alunni a informare la donna del terribile episodio e, grazie alla collaborazione del vicinato e alla testimonianza dei ragazzi, è stato possibile identificare l'autore del gesto ignobile e denunciarlo ai carabinieri.

“Ancora un caso di crudeltà efferata che dimostra che le persone che non hanno rispetto per gli animali non hanno rispetto per nessuno”, commenta Piera Rosati – Presidente Lndc Animal Protection. “Quest’uomo, infatti, non solo ha ritenuto normale infierire contro un gattino indifeso ma non si è nemmeno fatto problemi a farlo davanti a dei ragazzini, esponendoli a un trauma che probabilmente faranno fatica a superare. Assistere a questo tipo di violenza in giovane età può davvero essere traumatizzante e segnare questi bambini a lungo”.

“Due di questi ragazzi però sono stati molto coraggiosi perché hanno fornito la propria testimonianza di quanto accaduto, permettendo di identificare l’aguzzino e procedere con una denuncia ben circostanziata. Noi di Lndc Animal Protection ci siamo uniti alla denuncia sporta dalla responsabile della colonia felina e seguiremo da vicino la vicenda per tentare di ottenere giustizia per il povero micio brutalizzato e ucciso in quel modo orribile. Ringrazio ancora i ragazzi che si sono esposti in prima persona perché le denunce contro ignoti fanno spesso un buco nell’acqua. Davanti a queste azioni così spregevoli bisogna sempre trovare il coraggio di denunciare e testimoniare, per fermare questi individui così pericolosi”, conclude Rosati.