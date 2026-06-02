Forte sisma al largo della Calabria: magnitudo 6.2, nessun danno grazie alla profondità

Sottotitolo: Il sisma, con epicentro al largo della costa cosentina, è stato percepito in gran parte del Sud Italia. Fondamentale la profondità di circa 250 km: nessun danno segnalato.

Paura nella notte in tutto il Sud Italia per una forte scossa di terremoto avvertita poco dopo la mezzanotte. Il sisma, secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha raggiunto una magnitudo di 6.2 con epicentro in mare al largo della costa cosentina.

L’aspetto che, fortunatamente, ha evitato conseguenze gravi è stata la notevole profondità del terremoto: circa 250 chilometri sotto la superficie. Proprio questo elemento, spiegano gli esperti, ha fortemente attenuato la forza delle onde sismiche prima che raggiungessero centri abitati e infrastrutture.

Nonostante ciò, la scossa è stata percepita distintamente in un’area vastissima del Sud Italia, compresa la Sicilia. Sui social, infatti, centinaia di utenti hanno raccontato di aver sentito tremare case e palazzi soprattutto in Calabria, Puglia e in diverse province siciliane.

Durante la riunione dell’Unità di crisi della Protezione Civile, presieduta dal Capo Dipartimento Fabio Ciciliano e svolta in collegamento con le Regioni coinvolte, è stato confermato che al momento non risultano danni a persone o cose.

Anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha rassicurato sulla situazione parlando all’Adnkronos: “Non abbiamo ricevuto segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata molto forte e l’abbiamo avvertita distintamente a Cosenza e in tutta la Calabria ma la situazione, per fortuna, è sotto controllo”.

Secondo i sismologi, la grande profondità del sisma ha permesso alle onde di propagarsi orizzontalmente per centinaia di chilometri, motivo per cui il terremoto è stato avvertito chiaramente anche molto lontano dall’epicentro.