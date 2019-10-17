OSCURATI A CATANIA 3 MANIFESTI PUBBLICITARI DELLA CANTANTE NEOMELODICA AGATA ARENA

Dopo i controlli effettuati dalla Polizia di Stato, nell’ambito dell’azione di controllo del territorio, durante i quali veniva rilevato l’affissione di manifesti pubblicitari sulla pubblica via, nei...

Dopo i controlli effettuati dalla Polizia di Stato, nell’ambito dell’azione di controllo del territorio, durante i quali veniva rilevato l’affissione di manifesti pubblicitari sulla pubblica via, nei viali Usodimare, La Malfa e Fratelli Vivaldi, sono stati notati diversi impianti pubblicitari 6 metri per 3 metri con su affisso il manifesto volto a pubblicizzare l’imminente uscita del primo lavoro discografico della neomelodica ARENA Agata.

Come già accertato il titolare di detti impianti ha dichiarato di non aver autorizzato detta affissione e, pertanto, detta cantante e il suo manager avevano occupato abusivamente taluni impianti sulle suddette vie.

Quindi, i poliziotti, nella giornata di sabato, unitamente a personale specializzato della Polizia Locale appartenente al Nucleo Tributi locali, hanno oscurato tutti i manifesti di metri 6 per 3 ritraenti la predetta cantante.

Alla luce di quanto esposto, alla cantante ritratta nel manifesto sono stati contestati 3 illeciti amministrativi ai sensi degli articolo 11,12,13,14,16,30 e 60 del regolamento comunale sulla pubblicità (delibera consiliare 20/2016) e articoli 6,8 e 24 comma 2 D.Lgs. 507/93 e L. 689/81, in qualità di responsabile dell’affissione; in relazione a detta contestazioni, il manager dell’artista è stato individuato come obbligato in solito nei predetti verbali di accertamento e contestazione illecito amministrativo.

Ulteriori sanzioni sono state irrogate anche al legale rappresentante della società di pubblicità per la violazione dell’articolo 23 commi 4 e 11 del codice della strada e articolo 53 del Regolamento di esecuzione e attuazione perché, privo di valido titolo autorizzativo, continuava a mantenere installati, in sede pubblica, detti impianti; in questa circostanza, come obbligato in solido è stata individuata la predetta artista committente e beneficiaria del messaggio pubblicitario.

Infine, oltre ad avere irrogato diverse migliaia di euro di sanzioni pecuniarie, la Polizia Locale effettuerà ulteriori accertamenti sulla regolarità dell’installazione degli impianti.

Sono in corso ulteriori verifiche ed accertamenti della Polizia di Stato, in relazione a possibili manifestazioni non autorizzate, nella zona di piazza Caduti del Mare, da parte della cantante neomelodica, che nei giorni scorsi avrebbe organizzato e partecipato ad un concerto neomelodico con addirittura l’accensione di fuochi d’artificio.