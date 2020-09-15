OSPEDALE CANNIZZARO DI CATANIA POTENZIA PRENOTAZIONI CON EMAIL

L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro ha rafforzato il servizio di prenotazione di visite ed esami attraverso l’email [email protected]. La Direzione ha inteso così ridurre il sovraccarico di telefonat...

L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro ha rafforzato il servizio di prenotazione di visite ed esami attraverso l’email [email protected]. La Direzione ha inteso così ridurre il sovraccarico di telefonate ai numeri dedicati, determinato dal rientro a regime delle attività ambulatoriali e dalla contestuale riorganizzazione del CUP su base provinciale; inoltre, l’esigenza di evitare affollamenti in sede, quale misura anti-coronavirus, comporta un’adeguata presenza di operatori agli sportelli per velocizzarne le attività.

Grazie alla possibilità, consentita dalla legge, di integrare il contratto già in essere relativo alle prenotazioni di prestazioni Intramoenia, con delibera del direttore generale Salvatore Giuffrida, la ditta RadioCall è stata quindi incaricata di gestire anche le richieste per l’attività istituzionale indirizzate all’apposita email, attiva da qualche anno e alternativa al canale telefonico e alla presentazione allo sportello. Il supporto esterno ha consentito di smaltire l’arretrato nei primi 15 giorni e, ora, di garantire il riscontro all’utenza entro 48 ore dal ricevimento della richiesta; qualora poi, per problemi tecnici, la risposta dell’Azienda non dovesse andare a buon fine, gli incaricati provvedono a reinviare la risposta e successivamente a ricontattare anche telefonicamente l’utente.

Pertanto, oltre a incoraggiare gli utenti all’uso dell’email [email protected] per le richieste di prenotazione di visite ed esami in regime istituzionale, si raccomanda di verificare che la propria casella non sia piena e di inserire un contatto telefonico utile. Al messaggio di posta elettronica deve necessariamente essere allegata copia dell’impegnativa del medico.

Restano invariate le altre modalità di prenotazione: numero verde 800837621 da fisso, 0957262107 da cellulare, con orari dalle 8.30 alle 13.00 da lunedì a venerdì; oppure allo sportello, che resta aperto da lunedì a venerdì con orari 8.30 - 13.00 e 14.30 - 17.30.