OSPEDALE DI BIANCAVILLA. TAMPONE POSITIVO PER UNA PAZIENTE RICOVERATA NEI GIORNI SCORSI, BILANCIO SALE A 9

Positiva al Covid-19 una paziente ricoverata nei giorni scorsi presso l’Ospedale di Biancavilla e già in isolamento domiciliare.

La donna, asintomatica, il 23 aprile ha fatto accesso in urgenza al Presidio. Il 24 aprile è stata sottoposta a tampone. L’esito di positività è stato notificato ieri sera alla Direzione medica del Presidio che ha immediatamente attivato tutte le misure di sanificazione e contenimento previste.

La paziente, dimessa dall’Ospedale il 26 aprile, è adesso in isolamento domiciliare. Si sta ricostruendo la catena dei “contatti stretti” della donna per sottoporli a tampone e contenere i contagi.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dello screening per Covid-19 degli operatori, sono risultati positivi al tampone anche due operatori del Presidio.

Anche in questo caso sono state attivate immediatamente tutte le misure previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari di cui al Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14. Entro mercoledì 29 aprile sarà ultimato l’attività di screening.