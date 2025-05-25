OSPEDALE DI PATERNÒ: AL VIA LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RADIOLOGIA, FINE LAVORI A DICEMBRE 2025

PATERNÒ - Consegnati ieri i lavori per la realizzazione della nuova UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero “SS. Salvatore”.Gli interventi, finanziati con investimenti ai sensi dell’art. 20 della l...

PATERNÒ - Consegnati ieri i lavori per la realizzazione della nuova UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero “SS. Salvatore”.

Gli interventi, finanziati con investimenti ai sensi dell’art. 20 della legge 67/88, prevedono la ristrutturazione edile e impiantistica dell’intero reparto, per un importo complessivo di 1.030.561,89 euro, e saranno ultimati entro dicembre 2025.

La progettazione è stata curata dall’UOC Tecnico, guidata da Francesco Alparone, che ha articolato il cronoprogramma degli interventi in due fasi, al fine di garantire l’operatività del reparto e la continuità dei servizi durante l’esecuzione delle opere.

Saranno assicurate le prestazioni di tomografia computerizzata (TAC), ecografia e diagnostica radiologica tradizionale.

Le prestazioni di mammografia, relative sia ai percorsi di screening che a quelli clinici, saranno temporaneamente erogate presso il Presidio Ospedaliero di Biancavilla, con agende di prenotazione già riorganizzate.

Nel corso del mese di giugno è inoltre prevista l’installazione della nuova Risonanza Magnetica (RM), che andrà a sostituire il macchinario attualmente in uso.

L’acquisto dell’apparecchiatura è finanziato con fondi PNRR, nell’ambito del programma di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, mentre i lavori per la sua installazione saranno coperti con fondi di bilancio aziendale.

Alla consegna dei lavori erano presenti il direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Vincenzo Ricceri; il responsabile unico del procedimento (RUP), Giovanni Casablanca; la Direzione dei lavori e i rappresentanti dell’impresa aggiudicataria.